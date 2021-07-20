МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) планирует в следующем году присоединить санируемый ЦБ "Московский индустриальный банк" (МИнБанк), заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Российские банки начали подключать карты "Мир" к Apple Pay

"Ведем работу над этим. Это в любом случае занимает определенное время. Я думаю, что это в любом случае, сам факт присоединения — это следующий год. Это нормально. Это не делается за несколько месяцев. Он (МИнБанк — ред.) тоже будет по той же схеме, что и первые два банка — он будет интегрирован в систему ПСБ", — сказал Фрадков журналистам в кулуарах международного авиационно-космического салона МАКС.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм передачи МИнБанка Промсвязьбанку.

МИнБанк был взят на санацию Банком России в январе 2019 года, у него — большой пул проблемных и непрофильных активов, в том числе объектов недвижимости, промышленных, сельскохозяйственных предприятий. Весной сообщалось, что проблемные активы банка до 1 августа этого года получит Траст".

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.