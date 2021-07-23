МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Российские микрофинансовые организации в июне выдали 2,28 миллиона микрозаймов, что на 2,3% меньше результата в предшествовавшем месяце, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Коллекторы заявили о росте количества желающих стать банкротами

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2021 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) составило 2,28 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2021 года количество выданных микрозаймов немного сократилось — на 2,3%", — говорится в сообщении.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение темпов выдачи микрозаймов в июне расценивать как долгосрочный тренд пока преждевременно.

"В целом же, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов. При этом начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели. По нашему мнению, во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн-заявок в сегменте микрозаймов. Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок", — приводятся в сообщении слова Волкова.

В региональном разрезе наибольшее количество займов "до зарплаты" было выдано в Москве (111,6 тысячи ссуд), Московской области (101,6 тысячи), Краснодарском крае (82,1 тысячи), Свердловской области (80,7 тысячи) и Башкирии (73,7 тысячи). Самую серьезную динамику снижения количества выданных займов "до зарплаты" продемонстрировали Ленинградская (-4,3%) и Тюменская (-3,9%) области, Пермский край (-3,8%) и Санкт-Петербург (-3,8%).

Также наименьшее снижение выдачи займов "до зарплаты" было отмечено в Белгородской (-0,1%), Волгоградской (-0,6%) и Саратовской (-0,9%) областях.