МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу повысил ключевую ставку четвертый раз подряд — сразу на 1 процентный пункт, до 6,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Совет директоров Банка России 23 июля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50% годовых. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

Динамика инфляции. Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В июне месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен несколько снизились по сравнению с маем, но остаются высокими. Годовая инфляция увеличилась до 6,5% (после 6,0% в мае) и, по оценке на 19 июля, сохранилась на этом же уровне. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении.

Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки.

Инфляционные ожидания населения продолжают расти и уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и фактической инфляции. В этих условиях кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам последних лет. Доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания более быстрого повышения Банком России ключевой ставки. Наметилась тенденция к росту кредитных и депозитных ставок. Однако увеличение депозитных ставок пока происходит медленно. Сегодняшнее решение Банка России ускорит подстройку процентных ставок по банковским продуктам к проводимой денежно-кредитной политике. Это позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования. Центробанк повысил прогноз по темпам роста ВВП России в текущем году

Экономическая активность. По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня. Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. Потребительская активность, по оценкам Банка России, уже превысила уровни до начала пандемии. Несмотря на частичное ужесточение ограничительных мер, продолжается активное восстановление сектора услуг населению.

Усиливается инфляционное давление со стороны рынка труда. Спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы.

Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос, который продолжает уверенно расти. При этом ограничения со стороны предложения в мировой экономике усилились. В этих условиях цены на мировых товарных рынках сохраняются вблизи многолетних максимумов, несмотря на коррекцию вниз в июне—июле.

С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, а также июльского решения ОПЕК+ о расширении добычи нефти Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0–4,5%. В 2022–2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0–3,0% ежегодно. На среднесрочном горизонте динамика внутреннего спроса будет во многом определяться темпами дальнейшего расширения потребительского и инвестиционного спроса. Поддержку потребительскому спросу будут оказывать рост доходов населения и кредитование. Влияние на внутренний спрос окажет процесс нормализации бюджетной политики с учетом объявленных дополнительных социальных и инфраструктурных мер. Динамика внешнего спроса будет во многом зависеть от темпов вакцинации и нормализации эпидемической обстановки в мире.

Инфляционные риски. Баланс рисков остается значимо смещенным в сторону проинфляционных. Действие проинфляционных факторов может быть усилено повышенными инфляционными ожиданиями и сопутствующими вторичными эффектами.

Источником инфляционного давления может стать более существенное, чем ожидается, снижение склонности домашних хозяйств к сбережению под влиянием сочетания низких процентных ставок и роста цен. Дополнительное повышательное давление на цены могут оказывать сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также структурные изменения на рынке труда в результате влияния пандемии. Сохраняются проинфляционные риски со стороны ценовой конъюнктуры мировых товарных рынков. Однако их масштаб несколько уменьшился, так как цены ряда товаров в июне—июле начали снижаться. Дальнейшая динамика продовольственных цен будет во многом зависеть от урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году как внутри страны, так и за рубежом. Банк России повысил прогноз по цене на нефть Urals

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. В условиях более быстрого восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики центральными банками этих стран. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Дезинфляционные риски для базового сценария остаются умеренными. Открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы. Замедлить дальнейший рост экономической активности могут, в частности, низкие темпы вакцинации и распространение новых штаммов вируса, а также связанное с этим ужесточение ограничительных мер.

На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из заложенной в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов траектории нормализации бюджетной политики, предполагающей возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году. Банк России также будет учитывать в прогнозе решения об инвестировании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.