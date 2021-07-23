МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Решение по увеличению ключевой ставки ЦБ направлено на ограничение риска отклонения инфляции в РФ от цели и возвращение годового показателя к 4%, следует из пресс-релиза Банка России. Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4-4,5% в 2022 году

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", — говорится в пресс-релизе.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. В пресс-релизе, сопровождающем это решение, говорится о том, что во втором квартале российская экономика, по оценкам Банка России, достигла допандемического уровня.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, указывает регулятор.