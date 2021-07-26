МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россияне по итогам июня нарастили валютные сбережения на банковских счетах до максимума с начала пандемии коронавируса — 92,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости статистики Банка России. Банк России начал маркировать проверенные ломбарды

Сбережения граждан на валютных счетах в прошлом месяце увеличились на 1,2%, достигнув максимального уровня с февраля прошлого года, когда россияне хранили в банках 94,3 миллиарда долларов. Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, за первый "пандемический" месяц отток валюты из российских банков составил рекордные 5 миллиардов долларов.

Рост валютных сбережений физических лиц в июне обеспечили текущие счета, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 4,9% — до исторического максимума в 34,7 миллиарда долларов.

В то же время валютные депозиты продолжили стабильно сокращаться: по итогам июня они уменьшились еще на 0,9% — до 58 миллиардов долларов, что является минимальным с октября 2011 года уровнем. При этом рекордный за все время наблюдений объем вкладов в валюте наблюдался в феврале 2014 года — 85,9 миллиарда долларов.

Рост валютных сбережений в июле объясняется желанием россиян застраховаться от падения рубля, считает главный инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

"Очевидно, что при крайне низких ставках в валюте россияне не рассматривают депозиты как источник дохода, а исключительно как форму сбережений. Хотя преобладают в приросте депозиты на небольшой срок, нельзя говорить об этом как о форме спекуляции. Скорее по каким-то причинам граждане отложили покупки или ремонт на некоторое время и оставили деньги в валюте, чтобы застраховаться от падения рубля. Август и сентябрь имеют репутацию кризисных, так что объём валютных депозитов может увеличиться еще", — прогнозирует он.

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