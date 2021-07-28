МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Банк России не намерен регулировать оборот NFT-токенов, не являющихся финансовым инструментом, но готов принимать меры, если такие токены будут использоваться для отмывания денежных средств или финансирования терроризма, рассказал на пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов. Юристы предупредили о рисках при работе с NFT-токенами

"Наша позиция (состоит – ред.) в том, что NFT не является финансовым инструментом, и мы не видим себя как основной институт, который регулирует обороты NFT-токенов. При этом, если в рамках мониторинга правительство, Центральный банк увидит вовлеченность этих токенов в операции по отмыванию денежных средств или финансированию терроризма, естественно, нам придется здесь принимать адекватные меры", — отметил он.

"ФАТФ имеет рекомендации по этому поводу. Мы сегодня полностью соответствуем рекомендациям, … в том числе по цифровым активам. Я думаю, что ситуация будет сохраняться. Но активно принимать участие в регулировании оборота и выпуска такого рода нефинансовых инструментов — у нас планов таких нет", — добавил Швецов.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары. Центробанк следит за темпами роста ипотеки в России

Токены используют в сфере цифрового искусства, в том числе на именитых аукционах, например, Christie's.

Государственный музей Эрмитаж ранее в сотрудничестве с маркетплейсом Binance NFT создал серию токенизированных произведений из собрания музея. В рамках первого проекта в этой области музей выпустил ограниченную серию NFT с цифровыми копиями шедевров из своей коллекции. Серия работ состоит из таких произведений, как "Мадонна Литта" Леонардо да Винчи, "Юдифь" Джорджоне, "Куст сирени" Винсента Ван Гога, "Композиция VI" Василия Кандинского, "Уголок сада в Монжероне" Клода Моне.

Помимо этого, Банк России будет мониторить телеграм-каналы, дающие рекомендации инвесторам, и продолжит информировать граждан о недобросовестных практиках, сказал Швецов.

"Технически закрывать телеграм-каналы, я думаю, что у нас не получится, но при этом мы будем вести мониторинг таких телеграм-каналов, информирование граждан относительно того, является ли данная информация верифицированной и полной, или же она является мнением частных экспертов, которые в большинстве случаев даже не называют свои фамилию, имя, отчество", — сказал он на пресс-конференции "Об Основных направлениях развития финансового рынка на ближайшие три года". Центробанк дал прогноз по средней ключевой ставке на три года

"Миссия Банка России – это повышать грамотность финансовую инвесторов и организовывать доступ инвесторов к информации, актуальной, верифицированной, полной, достоверной, которую инвесторы могут легко получить из достоверных источников. Также в эту миссию входит информирование граждан со стороны регулятора о недобросовестных практиках", — также отметил Швецов.

Он напомнил, что на уровне легальных аналитиков создан кодекс поведения и сейчас эксперты к нему активно присоединяются. В рамках этого кодекса заложены требования, которые каждый аналитик берет на себя, для того, чтобы предоставлять достоверную информацию гражданам.

"Если аналитики в рамках телеграм-каналов будут следовать этому кодексу, Банк России будет учитывать это в работе. Но в целом наша задача объяснить гражданам, как верифицировать информацию, в зависимости от источника, которую он получает и не опираться при принятии инвестиционных решений на недостоверные источники, и неверифицированные источники информации", — добавил он.

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