МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает расширить перечень финансовых посредников для открытия индивидуальных инвестсчетов (ИИС) за счет негосударственных пенсионных фондов (НПФ), управляющих компаний паевых инвестфондов и маркетплейсов, следует из подготовленного регулятором проекта основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы.

"Планируется расширить перечень финансовых посредников и площадок, через которые можно открыть ИИС. В частности, в этот перечень могут быть включены НПФ, управляющие компании ПИФ, а также финансовые платформы. Расширение линейки ИИС, возможностей их открытия и использования будет в большей мере удовлетворять потребностям разных пользователей, способствовать удлинению сроков вложений, а также развитию конкуренции на финансовом рынке", — говорится в проекте. Банк России будет сотрудничать с соцсетями для борьбы с нелегалами

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Их можно разделить на два типа, и в зависимости от этого инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода от операций (при закрытии счета).

При этом доход на дивиденды по акциям налогом облагается отдельно, а с января текущего года и купоны по облигациям, в том числе и обращающимся на биржевом рынке, облагаются налогом по ставке в 13%. Однако обладатель облигаций на ИИСе второго типа при условии инвестирования более трех лет получает налоговый вычет в виде полного освобождения от налогообложения полученного инвестдохода.

Помимо этого, ЦБ намерен расширять вклад финрынка в достижение целей ESG. Центробанк выработает подходы к тестированию инвесторов

"Для расширения вклада финансового рынка в достижение целей устойчивого развития Банк России считает приоритетным решение следующих задач: развитие инструментов и инфраструктуры рынка финансирования устойчивого развития и создание возможностей для компаний по ESG-трансформации бизнеса в ответ на спрос инвесторов, трудовых коллективов и внешние вызовы; учет ESG-факторов в регулировании финансового рынка для адаптации рынка к новым видам рисков", — говорится в проекте.

Необходимо сформировать систему маркировки для идентификации активов, соответствующих целям такого развития. В связи с этим планируется введение классификации проектов устойчивого развития в России в части реализации "зеленых", адаптационных и социальных проектов, указывается там же.

С учетом таксономии будут разрабатываться стандарты инструментов, обеспечивающих финансирование деятельности, и проектов, вносящих вклад в достижение целей устойчивого развития и целей по климату. В частности, планируется создание стандартов "зеленых", социальных, переходных климатических инструментов и инструментов с привязкой к целям в области устойчивого развития, а также "зеленого" проектного финансирования и "зеленой" ипотеки, отмечается в проекте.

Банк России совместно с правительством будет вести работу, направленную на определение правил раскрытия информации о выпускаемых инструментах, требований к таким инструментам, создание инфраструктуры

Банк России ожидает внедрения ESG-факторов в процесс принятия инвестиционных решений институциональными и розничными инвесторами, отмечается в проекте.

ЦБ также намерен мониторить IPO и торги после них для пресечения манипулирования

"Банк России планирует осуществлять мониторинг размещений и активности торговли акциями после IPO для пресечения недобросовестных практик, связанных с ценовым манипулированием при первичном размещении", — говорится в проекте. Российская экономика как никогда заинтересована в работе такого конвейера, поскольку развитие бизнеса, построенного исключительно на кредитовании, несет в себе ряд уязвимостей, считает ЦБ.

Непубличным акционерным обществам регулятор намерен дать возможность выпускать многоголосые привилегированные акции (суперпривилегированные акции), которые предоставят их владельцам право голоса непропорционально номинальной стоимости таких акций и будут конвертироваться в обычные акции (обыкновенные или привилегированные) в случае их отчуждения.

Также планируется отменить ограничения на долю привилегированных акций в капитале акционерного общества за счет привилегированных акций, не предоставляющих их владельцам права голоса по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (за исключением вопросов ликвидации общества), следует из документа.

А для дальнейшего развития рынка долгового финансирования Банк России планирует расширить полномочия бирж, разрешив им регистрировать выпуски биржевых облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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