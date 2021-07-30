МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ во втором квартале 2021 года составила рекордные 85,5 миллиарда рублей, за шесть месяцев удалось заработать 170,6 миллиарда рублей, что также стало самым успешным результатом в истории группы, сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Аналитики не считают, что ВТБ побил рекорд первого квартала по прибыли

"Второй квартал показал чистую прибыль 85,5 миллиардов рублей… По итогам шести месяцев 2021 года суммарная чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 170,6 миллиарда рублей. Никогда в истории группы ВТБ не было такого успешного первого полугодия, и никогда группа не демонстрировала такие высокие значения во втором квартале – 85,5 миллиарда рублей", — рассказал топ-менеджер.

За второй квартал прошлого года группа показала чистую прибыль в размере 2,1 миллиарда рублей, за шесть месяцев — 41,9 миллиарда рублей.

По словам Пьянова, расходы на резервы в первом полугодии 2021 года составили 54 миллиарда рублей против 114 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года, за второй квартал — 31 миллиард рублей против 69 миллиардов рублей годом ранее.

Чистая прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основании опроса аналитиков: они ожидали, что ВТБ заработает 74 миллиарда рублей. Расходы на резервы также лучше ожиданий аналитиков: они прогнозировали их на уровне 37,7 миллиарда рублей.