МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года могут заработать чистую прибыль в 2-2,2 триллиона рублей благодаря повышению ставки ЦБ РФ и темпам роста кредитования, говорится в обзоре международного рейтингового агентства S&P. ВТБ обновил рекорд чистой прибыли по МСФО

"S&P Global Ratings прогнозирует, что чистая прибыль российского банковского сектора за 2021 год может быть на 30% выше предыдущих прогнозов и составит около 2-2,2 триллиона рублей. Потенциальное улучшение отражает нормализацию денежно-кредитной политики в России в 2021 году в сочетании с улучшением динамики кредитования, поддерживаемой восстановлением экономики", — пишут эксперты.

Повышение своего прогноза они объясняют улучшением динамики в банковском бизнесе, особенно в сфере розничного кредитования, положительным влиянием на чистую процентную маржу стабильно низкой стоимости фондирования в 2021 году, снижением стоимости риска и кредитованием юрлиц по плавающей ставке.

Агентство также прогнозирует, что убытки банков по кредитам на фоне восстановления экономики постепенно вернутся к нормальному уровню уже в 2021-2022 годах. По ожиданиям экспертов, стоимость риска для банковского сектора по МСФО снизится с примерно 2,1% в 2020 году до 1,5-1,7% в 2021 году и до 1,25-1,5% в 2022 году.

В то же время стоимость риска вряд ли достигнет допандемического уровня ранее 2023 года, потому что банки будут продолжать создавать резервы по проблемным кредитам, в первую очередь по ссудам корпоративным клиентам и малым и средним предприятиям, заключили в S&P.

По прогнозу Банка России, чистая прибыль кредитных организаций в 2021 году может достичь "2 триллионов или даже больше". Прибыль банков в январе-июне достигла 1,2 триллиона рублей, что почти вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года.