МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВТБ ждет, что Банк России может принять дополнительные меры по охлаждению рынка потребительского кредитования осенью 2021 года, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

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"Мы четко понимаем, что Центральный банк сейчас видит разогрев или, как он называет, перегрев рынка кредитования физлиц и находится в попытке несколькими последовательными действиями дополнительно охладить рынок, прежде всего, потребительского кредитования… Видимо, нас ожидают два раунда повышения макропруденциальных надбавок. Первый раунд уже четко определен — с 1 июля, второй раунд, скорее всего, произойдет с 1 октября. Это новейшие дискуссии", — заявил топ-менеджер.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 23 июля заявила, что регулятор в ближайшее время примет дополнительные меры для охлаждения сегмента необеспеченного потребительского кредитования. Она тогда объяснила необходимость нового ужесточения регулирования признаками начинающегося перегрева в данном сегменте.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.