МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВТБ ждет, что Банк России может принять дополнительные меры по охлаждению рынка потребительского кредитования осенью 2021 года, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. Аналитики не считают, что ВТБ побил рекорд первого квартала по прибыли

"Мы четко понимаем, что Центральный банк сейчас видит разогрев или, как он называет, перегрев рынка кредитования физлиц и находится в попытке несколькими последовательными действиями дополнительно охладить рынок, прежде всего, потребительского кредитования… Видимо, нас ожидают два раунда повышения макропруденциальных надбавок. Первый раунд уже четко определен — с 1 июля, второй раунд, скорее всего, произойдет с 1 октября. Это новейшие дискуссии", — заявил топ-менеджер.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 23 июля заявила, что регулятор в ближайшее время примет дополнительные меры для охлаждения сегмента необеспеченного потребительского кредитования. Она тогда объяснила необходимость нового ужесточения регулирования признаками начинающегося перегрева в данном сегменте.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.