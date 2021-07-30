МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, вырос на 11,3% с декабря прошлого года и в июне составил 78,2 тысячи рублей, говорится в сообщении на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Ставка по ипотеке в России рекордно снизилась

"В июне 2021 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с декабрем 2020 года на 11,3%, составив 78,2 тысячи рублей (в декабре 2020 года — 70,3 тысячи рублей)", — отметили в бюро.

В региональном разрезе самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, зафиксирован в Москве (168,7 тысячи рублей), Московской области (122,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (105,5 тысячи рублей), Приморском (92,4 тысячи рублей) и Хабаровском (91,3 тысячи рублей) краях.

При этом наиболее серьезную динамику роста индикатора демонстрируют Ставропольский край (+24,6%), а также Челябинская (+20%), Омская (+19,8%) и Нижегородская (+19,3%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель с начала года вырос на 12,6% и 14,6% соответственно. Снижение показателя было зафиксировано только в Оренбургской области (-1%).

"С начала года средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился. В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра. В то же время динамика доходов населения не компенсировала быстрое удорожание жилья. В этих условиях заемщикам важно контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Показатель рекомендованного семейного дохода — индикатор доступности ипотечного кредитования для населения. Он фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортно для заемщика соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне одной третьей.