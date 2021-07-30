МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 7,5 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 315 миллиардов, говорится в сообщении госкорпорации.

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"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 30 июля 2021 года перечислила Банку России 7,5 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии…. Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 315 миллиардов рублей без учета процентов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 6 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 543,5 миллиарда рублей, из них 527 миллиардов — на погашение основной суммы долга.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.