МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. ВТБ прогнозирует, что ключевая ставка Банка России повысится до 7% и в течение 2022 года снизится до 5,5%, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов.

"По нашему прогнозу, в течение 2022 года будет снижение ключевой ставки с уровня 7% до уровня, наверное, 5,5%", — сказал топ-менеджер. ВТБ ожидает усиления регулирования выдачи кредитов

Банк России 23 июля четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. ЦБ также повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.

Регулятор смягчил свой сигнал по будущим решениям по ключевой ставке: теперь он будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. В то же время, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пока рано говорить о том, что июльское повышение ставки может стать последним в цикле ужесточения: "это не исключено, но не предопределено".