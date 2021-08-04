МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Банк России за первое полугодие получил на 15,6% меньше жалоб от потребителей финансовых услуг, чем за тот же период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.

"За первую половину 2021 года Банк России получил свыше 125 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,6% меньше, чем за тот же период предыдущего года", — говорится в сообщении.

Такая динамика в основном связана со снижением почти на треть количества жалоб на банки. Это в свою очередь объясняется сокращением масштабов реструктуризации кредитов по сравнению с первым полугодием прошлого года. В Банке России дали совет, что делать при звонке "из ЦБ"

Отмечается, что количество жалоб на микрофинансовые организации по теме взыскания просроченной задолженности снизилось на 10,6%. ЦБ связывает это с принятыми мерами поведенческого надзора по отношению к нарушителям. При этом общее количество жалоб на микрофинансовые организации выросло на 23,3%, до 15,2 тысячи, из-за нарушений прав потребителей неформальной группой микрофинансовых организаций.

Однако три организации, входившие в эту группу, Банк России уже вывел с рынка, добавляется в сообщении.

"В январе-июне регулятор получил в два раза меньше жалоб на негосударственные пенсионные фонды (590) благодаря изменению правил смены пенсионных фондов и, как следствие, снижению потерь гражданами инвестиционного дохода. При этом в 2,4 раза выросло количество жалоб на мошеннические действия (до 5,1 тысячи).

Злоумышленники обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить данные банковских карт или побудить жертву под тем или иным предлогом самостоятельно перевести деньги", — сообщает также регулятор.

Число жалоб на страховщиков выросло на 21,3%. Это объясняется эффектом низкой базы: в период локдауна в апреле-мае 2020 года заметно снизилось число страховых случаев, а также объемы продаж полисов ОСАГО. Также ЦБ сообщает, что с апреля уменьшается количество жалоб, связанных с продажей одного финансового продукта под видом другого. Однако в целом по итогам полугодия этот показатель вырос на 37,8%.

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