МОСКВА, 4 авг – ПРАЙМ. Российские ученые разрабатывают программу, которая с помощью нейросетей поможет ловить злоумышленников при подмене ценных товаров, драгоценностей в банках и торговых сетях, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Назван лучший способ сберечь ценности от "домушников"

"В России создают систему, способную без участия человека выявлять случаи воровства и подмены ценных товаров в элитных торговых сетях и банках", — говорится в сообщении.

По информации разработчиков, программу можно будет использовать для контроля сборочного процесса на производстве, на ювелирных предприятиях (отслеживание краж, подмены и иных незаконных действий в смотровых комнатах), в торговле (отслеживание краж, подмены и иных незаконных действий в примерочных кабинках и торговых залах) и других.

Отмечается, что проект разрабатывает команда из Обнинска. Это индивидуальные разработчики и сотрудники МИФИ. Сейчас создан прототип программы, а окончание ее разработки ожидается через год. Первоначально ее планируется запустить для использования в Москве и Калужской области.

"Уникальность разработки заключается в оригинальных алгоритмах анализа поведения, методах получения, обработки данных для обучения нейросетевого детектора. Систему предлагается использовать в смотровых комнатах – это помещения, где производится оценка ювелирных изделий, монет, где подписываются документы. Также продукт можно использовать там, где оформляется покупка, и в торговом зале. Можно отслеживать положение рук кассира за кассовым аппаратом, движения клиента у прилавка", — рассказал руководитель проекта Илья Клемышев.

Читайте также:

Эксперты рассказали о новых способах обмана в магазинах