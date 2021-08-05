МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, во втором квартале 2021 года укрепился до уровня начала 2014 года и составил 99 процентных пунктов, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Россияне стали вдвое чаще оплачивать крупные покупки кредитками

Индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами компании FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев.

"По сравнению с предыдущим кварталом во 2 квартале 2021 года индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) вырос на 1 пункт, достигнув 99 пунктов… (в 1 квартале 2021 года — 98 процентных пункта). Стоит отметить, что в последний раз данный показатель был выше 99 процентных пунктов в 1 квартале 2014 года. При этом за прошедший год индекс значительно укрепился — по сравнению со 2 кварталом 2020 года его рост составил 3 процентных пункта (во 2 квартале 2020 года — 96 процентных пунктов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, доля заемщиков, испытывающих сложности с обслуживанием долга в стране, во втором квартале 2021 года сократилась на 0,43 процентного пункта — до 11,68% с 12,11% в первом квартале. Во втором квартале "улучшение" кредитного здоровья было зафиксировано почти во всех федеральных округах страны, при этом наибольший рост индекса был отмечен в Дальневосточном федеральном округе — сразу на 2 процентных пункта. В Центральном, Северо-Западном, Уральском, Южном, Приволжском и Сибирском округах значение индекса увеличилось на 1 пункт. Северо-Кавказский федеральный округ оказался единственным федеральным округом, где данный показатель за квартал не изменился. Эксперты рассказали, как изменится спрос на акции и облигации

По состоянию на 1 июля в трех федеральных округах РФ значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 104 пункта, за ним расположились Приволжский (101 пункт) и Северо-Западный (101 пункт) федеральные округа. В свою очередь, в Дальневосточном округе (99 пунктов) индекс кредитного здоровья оказался на общероссийском уровне, а в Уральском (98 пунктов), Южном (98 пунктов), Сибирском (94 пункта) и Северо-Кавказском ФО (91 пункт) — ниже среднего показателя по стране.

"Индекс кредитного здоровья существенно вырос, достигнув уровней первой половины "предкризисного" 2014 года. Очевидно, что данный рост был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками "проблемных" долгов. Если бы она не была проведена, то данный показатель не смог бы так значительно укрепиться. При этом в 2020-2021 годах банки реализовывают достаточно консервативную политику, выдавая кредиты, в основном, тем гражданам, чьи показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне", — приводятся в сообщении слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.