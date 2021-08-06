МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Использование биометрической идентификации для получения госуслуг тестируется в России, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин в рамках в 5-ой встречи министров стран G20 по вопросам цифровой экономики. Стало известно, кто получит право собирать биометрические данные россиян

"Сейчас ведется работа по внедрению взаимной идентификации между порталом госуслуг и электронными площадками банков — пользователи смогут получать услуги, выполняя вход через удобные им каналы. Активно тестируется применение системы биометрической идентификации для получения государственных услуг", — сказал Паршин, слова которого приводятся в сообщении министерства.

Замглавы Минцифры принял участие в трех сессиях встречи — "Защита и расширение прав детей в цифровой среде", "Свободный обмен данными и трансграничные потоки" и "Цифровая идентификация".

В рамках встречи главы профильных министерств стран "Группы двадцати" отметили растущую роль технологий в период восстановления экономики от последствий пандемии, а также обсудили необходимость согласовывать национальные подходы в использовании технологий блокчейн и искусственного интеллекта.

Читайте также:

Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента