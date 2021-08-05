ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Американская компания Apple планирует устанавливать на свои мобильные телефоны в США программу, которая будет сканировать фото- и видеоматериалы пользователя на предмет признаков преступлений против детей, сообщило деловое издание Financial Times. Названа самая опасная функция в iPhone

Нововведение, которое пока официально не анонсировано, было настороженно встречено экспертами. Они опасаются, что приложение пробьет брешь в линии защиты персональных данных и может быть использовано в других целях.

По информации газеты, программа, известная как neuralMatch, будет передавать подозрительные данные команде исследователей, которые в свою очередь свяжутся с правоохранительными органами, если сочтут подозрения обоснованными.

Новую программу первоначально предполагается использовать только в США, пишет издание.

Программа была "натренирована" на выявление подозрительного контента на 200 тысячах изображениях сексуальных преступлений и должна будет проверять каждый снимок, загружаемый в США в "облачное" хранилище iCloud.

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