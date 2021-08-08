МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Финансисты объяснили, по какой причине кредитные организации закрывают ряд дополнительных офисов. Об этом пишут "Известия". Солдаты удачи. Кто на самом деле выигрывает в азартные игры

"Сбер" закрыл 130 отделений в России с января по июнь 2021 года, пишет издание. С начала года кредитное учреждение ликвидировало 130 точек обслуживания. сократив их количество до 13 тысяч.

Ранее в Сбербанке заявили, что финансовые услуги банка стали доступны для россиян в кассах магазинов.

При этом общее количество дополнительных отделений кредитных организаций в 2021 году тоже снизилось до 19,2 тысяч.

"Дублирующие друг друга офисы сокращаются, отделения старого формата заменяются новыми". — прокомментировали ситуацию в ВТБ. Там уточнили, что банки хотят сделать инфраструктуру обслуживания клиентов максимально удобной и учитывают, что многие продукты перейдут "в цифру". Эксперты сказали, почему квартиры как вид инвестиций разочаровали россиян

"Отделения продолжат играть важную роль, так как остаются одной из физических точек контакта с банком", — пояснил член правления Росбанка Алексей Лола. Банкир добавил, что офисы банков остаются необходимы для многих клиентов, например, при решении сложных финансовых вопросов, обслуживании малого бизнеса и открытии счетов.

Банки продолжат закрывать большое количество точек обслуживания в среднесрочной перспективе, убежден старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Лопатин рассказал, что такая политика помогает кредитным учреждениям решить несколько задач:

развитие удаленных каналов продаж

цифровизация бизнеса

оптимизация затрат

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