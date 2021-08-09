МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В России набирает темпы POS-кредитование. Рост выдачи кредитов на товары в торговых центрах при непосредственном оформлении покупки продолжился и в июле. По мнению участников рынка кредитования и экспертов отрасли, это связано с повышением цен и открытием турецких курортов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Frank RG.

Как россияне научились погашать ипотеку досрочно

Один из собеседников издания вице-президент Почта-банка Андрей Павлов считает, что тренд связан с ростом цен на товары и увеличением среднего чека. При этом он отмечает, что банки, стараясь компенсировать потери в других сегментах кредитования, одобряют довольно рискованные заявки. Эксперт предупреждает, что это может спровоцировать рост просрочек.

Партнер консалтинговой компании "ФБК GrantThornton" Анастасия Терехина соглашается: цены на товары растут, а доходы — нет, поэтому россияне вынуждены покупать необходимое в долг. Кроме того, по ее мнению, сыграло роль и открытие Турции, путевки на турецкие курорты россияне стали покупать в кредит.

Другой опрошенный изданием специалист, зампред правления "Банка Хоум Кредит" Александр Васильев считает, что ситуацию спровоцировал отложенный спрос: ведь в прошлом году россиянам пришлось отложить потребительские расходы.