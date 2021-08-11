МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правовая коллизия, которая возникла между нормативными документами, создала легальную лазейку для мошенников, которые смогут получать кредиты, даже несмотря на плохую кредитную историю. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Банк России.

В нем упоминается, что согласно положению Центробанка 758-П сбор информации о потенциальном заемщике выдается по данным его действующего паспорта и двух предыдущих. Однако постановление правительства № 1205 разрешило не вписывать в новые паспорта данные о ранее выданных. Получается, что любой заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, а, получив новый, обратиться за кредитом.

Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что "при этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества".

НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС — эти данные не меняются на протяжении всей жизни гражданина.

Положение 758-П вступает в силу с 1 января 2022 года, поэтому если Банк России изменит его, банки бюро кредитных историй успеют перенастроить свои системы, считают в НСФР.

В Центробанке "Коммерсанту" объяснили, что "предложенные подходы будут рассмотрены с учетом необходимости исключения рисков некорректного "связывания" КИ различных субъектов (в историю одного лица не должна попасть информация, относящаяся к другому лицу) по итогам накопленной практики применения нормативных актов".