МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России призвал кредитные организации дать возможность клиентам с инвалидностью и пожилым отключать им удаленный доступ к счетам и назначать себе помощников, чтобы защититься от мошенников, говорится в сообщении регулятора. Банк России опубликовал данные по капиталу и торговле

"Человек должен самостоятельно решать, необходимо ли ему подключение дистанционных каналов доступа к банковскому счету, а не получать этот доступ по умолчанию в пакете с остальными услугами", — указал ЦБ в рекомендациях для дополнительной защиты от мошенников уязвимых категорий граждан — людей с инвалидностью, пожилых.

Если же клиент пользуется мобильным банком или другими цифровыми услугами, необходимо предоставить ему опцию скрывать счета, вклады или карты в мобильном приложении и устанавливать ограничения по параметрам операций — сумма, количество, закрытый перечень доступных получателей, отметил регулятор.

"Кредитным организациям также следует внедрять так называемый сервис "второй руки", когда человек может по договоренности с другим клиентом этого банка назначить его своим помощником", — говорится в сообщении.

Предполагается, что помощник будет получать уведомления о планируемых операциях с использованием цифровых каналов и сможет подтверждать или отклонять их. Если он заметит какую-то необычную активность, то сможет уточнить у сопровождаемого, что происходит и при выявлении мошенничества отговорить от совершения операции, пояснил регулятор.

Инициировать подключение сервиса может только сам клиент, а при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества, отметил ЦБ.