МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В прошлом месяце россияне взяли рекордное количество нецелевых кредитов, об этом сообщает "Объединенного Кредитного Бюро" (ОКБ). Глава "Победы" предложил снизить цену билетов за счет страховок

По данным бюро, которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков, выдачи нецелевых кредитов (кредитов "наличными") в июле были рекордными второй месяц подряд.

В июле текущего года, как и в июне, россияне взяли 1,7 миллиона кредитов "наличными", на 34% больше, чем в тот же период прошлого 2020 года.

За первые семь месяцев 2021 года банки предоставили 10,7 миллиона кредитов. Рост к январю-июлю прошлого 2020 года — 42%.

Среди 30 субъектов России, где россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, наибольшее сокращение выдач по сравнению с июнем произошло:

в Татарстане (-6%),



Кемеровской области (-4%),

Тюменской областях (- 4%).



Наибольший рост выдач — в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.