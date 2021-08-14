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Россияне взяли рекордное количество кредитов наличными
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В прошлом месяце россияне взяли рекордное количество нецелевых кредитов, об этом сообщает "Объединенного Кредитного Бюро" (ОКБ). По данным бюро, которое располагает информацией о... ПРАЙМ, 14.08.2021
кредиты, наличные, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В прошлом месяце россияне взяли рекордное количество нецелевых кредитов, об этом сообщает "Объединенного Кредитного Бюро" (ОКБ).
По данным бюро, которое располагает информацией о примерно 97% российских заемщиков, выдачи нецелевых кредитов (кредитов "наличными") в июле были рекордными второй месяц подряд.
В июле текущего года, как и в июне, россияне взяли 1,7 миллиона кредитов "наличными", на 34% больше, чем в тот же период прошлого 2020 года.
За первые семь месяцев 2021 года банки предоставили 10,7 миллиона кредитов. Рост к январю-июлю прошлого 2020 года — 42%.
Среди 30 субъектов России, где россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, наибольшее сокращение выдач по сравнению с июнем произошло:
- в Татарстане (-6%),
- Кемеровской области (-4%),
- Тюменской областях (- 4%).
Наибольший рост выдач — в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.