МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средняя задолженность одного россиянина перед кредитными организациями в июне выросла на 22,4% в годовом выражении — до 296,9 тысячи рублей; при этом самые крупные долги – у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Якутии, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России и Росстата.

Так, в среднем задолженность одного экономически активного жителя ЯНАО перед банками за год подскочила на 20,3% и по итогам июня достигла рекордных 609,8 тысячи рублей, а жителя ХМАО — на 19%, до 555,8 тысячи рублей. Средний долг россиян из Якутии увеличился на 17,3% — до 479,3 тысячи рублей.

На четвертом месте расположился Ненецкий автономный округ, где россияне по итогам июня текущего года в среднем задолжали банкам 448,1 тысячи рублей против 365,7 тысячи рублей годом ранее. Пятерку лидеров замыкает Московская область: там средняя задолженность каждого экономически активного жителя увеличилась на 22,7% — до 434,5 тысячи рублей.

Крупные средние долги по итогам первого месяца лета были зафиксированы в Тюменской (433 тысячи рублей), Магаданской (425,7 тысячи рублей) и Сахалинской (409 тысяч рублей) областях, на Чукотке (403 тысячи рублей) и в Санкт-Петербурге (400,9 тысячи рублей).

Наименьшая средняя задолженность традиционно фиксируется на юге России: в Ингушетии (34,5 тысячи рублей), Чечне (66 тысяч рублей), Дагестане (72,8 тысячи рублей), Крыму (79,5 тысячи рублей) и Севастополе (108,5 тысячи рублей).

В то же время именно Севастополь за год показал наибольший прирост задолженности — на 62,3%. В Крыму средний долг одного экономически активного жителя вырос на 46,4%. Тройку лидеров по темпам роста банковской задолженности замыкает Дагестан (39,4%). На Чукотке объем задолженности одного россиянина вырос на 31%, в Северной Осетии — на 29,2%.

Самые скромные темпы роста задолженности показали Ингушетия (14,6%), Еврейская автономная область (14,9%), Тыва (15,2%), Курганская и Волгоградская области (по 16,9%).