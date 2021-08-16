МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ограничить показ всплывающих сообщений от установленных приложений можно в настройках уведомлений — разделе, который есть в каждом смартфоне. Как правило, по содержанию уведомления понятно, к какому приложению оно относится, а на смартфонах под управлением операционной системы Android узнать это можно, сделав длинное нажатие на уведомление и затем — на появившуюся маленькую "шестерёнку", рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента консалтинга центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Николай Антипов.

Всплывающие уведомления на смартфоне можно разделить на несколько групп. К первой относятся уведомления, которые генерируются операционной системой смартфона. Вторая группа — уведомления от установленных приложений. Третья — уведомления рекламного характера из браузера. Четвёртая — уведомления, причиной которых может быть вредоносное программное обеспечение, перечислил эксперт.

"Сообщения, которые генерируются операционной системой, отключать не следует, так как они информируют о событиях, напрямую влияющих на нормальную работоспособность смартфона. Например, они могут уведомлять о выходе нового обновления, о приложении, которое чрезмерно расходует энергию телефона, о критическом изменении температуры смартфона", — отметил он.

Специалист назвал приложения, без которых не сможет обойтись ваш телефон вредоносное программное обеспечение, могут возникнуть трудности. Такие уведомления маскируются под программы, которые устанавливаются вместе с операционной системой и зачастую не имеют опции отключения, — предупреждает Антипов.

Для борьбы с ними эксперт рекомендует установить на смартфон антивирус, а если и он не поможет, придется принимать кардинальные меры — форматировать диск и переустанавливать операционную систему.

"Хорошая новость в том, что риск подхватить вредоносное программное обеспечение в официальном магазине приложений невелик. Это необходимо иметь в виду, если вы решили установить приложение из стороннего источника", – резюмировал Антипов.