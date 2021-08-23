МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Наибольшая доля работников в России, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, наблюдается в финансовом секторе, а наименьшая – в отраслях легкой промышленности, говорится в исследовании РИА Новости. Спецпредставитель ФРГ по газу посетит Украину

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата провели очередное ежегодное исследование уровня и распределения зарплат в России в различных отраслях. Оценка произведена по данным о средних зарплатах постоянных сотрудников крупных и средних организаций с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года и распределении заработной платы в апреле 2021 года, учтена выплата подоходного налога.

"Из 41 проанализированных отраслей лишь в десяти доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом первая четверка лидирует по доле высокооплачиваемых работников с ощутимым преимуществом. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль "Финансовая деятельность", где почти треть работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц", — говорится в исследовании.

Лидерство этой отрасли эксперты объясняют значительной финансовой ответственностью сотрудников и высокой прибыльностью банков и финансовых компаний.

Второй отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала "Добыча полезных ископаемых" (28,8%), эксперты объяснили высокий уровень зарплат компенсацией за тяжелые условия труда.

"Еще две отрасли можно отнести к лидирующей группе по доле работников с высокими зарплатами. Работники, занятые в отраслях "IT, связь и массовые коммуникации" и "Профессиональная, научная и техническая деятельность", могут рассчитывать при определенных условиях на относительно высокие зарплаты. В этих двух отраслях четверть работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и более", — добавили в сообщении.

Доля высоких зарплат также находится на повышенном уровне в отрасли "Производство кокса и нефтепродуктов" (18% работников), "Фармацевтика и производство медицинских материалов" (16%), "Строительство" (около 15%).

При этом исторически достаточно слабые результаты по зарплатам показывают отрасли "Производство кожи и изделий из кожи" (1,6%), "Производство одежды" (2%) и "Текстильная промышленность" (2,1%).

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ

"Если обратиться к статистике низких зарплат… лидирующим отраслями по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц стали "Персональные и бытовые услуги" и "Производство одежды", где 22,3% работников официально получают менее этой величины", — отметили в исследовании.

Эксперты пояснили, что если ситуация с низкими зарплатами в "Производстве одежды" объясняется общим невысоким уровнем оплаты труда в отрасли, для "Персональных и бытовых услуг" ситуация несколько иная — многие клиенты платят наличными за парикмахерские услуги или услуги ремонта, таким образом, часть доходов работников отрасли скрыта от официальной статистики. В Совфеде прокомментировали предложение Путина о выплатах пенсионерам

Также большая доля (более 15%) работников с низкими зарплатами отмечается в следующих отраслях: "Текстильная промышленность", "Административная деятельность", "Гостиницы, кафе и рестораны" и "Образование".

Согласно исследованию, небольшое количество низкооплачиваемых сотрудников (менее 1,5%) в пяти отраслях: "Производство кокса и нефтепродуктов", "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность", "Химическая промышленность" и "Металлургия". Эксперты связывают это с хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, которое позволяет не экономить на персонале, в том числе и на низкоквалифицированном.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАРПЛАТЫ

По мнению экспертов, оценить реальную картину с оплатой на российском рынке труда также можно по диапазону самых распространенных зарплат — интервалу зарплат, которые получают половина работников отрасли, без учета первой и последней двадцатипятипроцентных групп.

"В одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей ("Добыча полезных ископаемых") половина работников получает зарплату в диапазоне 46-114 тысяч рублей. В "Финансовой деятельности" этот диапазон несколько шире – от 42 до 126 тысяч рублей в месяц, а, например, в "IT и связи" типичные зарплаты лежат в интервале 33-111 тысяч рублей", — сообщают в исследовании. В Киеве рассказали, как использовать "Северный поток-2"

При этом в отраслях "Легкой промышленности" "типичные" зарплаты намного меньше — так, в "Производстве одежды" половина работников получает в месяц 16-28 тысяч рублей.

Общероссийский диапазон самых распространенных зарплат в то же время находится на уровне от 25 до 59 тысяч рублей.

Эксперты также отметили, что в последние годы в России наблюдается некоторое сокращение дифференциации зарплат между отраслями. Кроме того, вместе с развитием рынка труда и сокращением безработицы наблюдается переток кадров из депрессивных отраслей с низкими зарплатами в более успешные.

"Все это несколько сокращает разницу между лидерами и отстающими отраслями. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что этот процесс продолжится. Можно ожидать, что в отстающих отраслях зарплаты будут расти чуть быстрее, правда, зачастую это будет происходить на фоне сокращения числа занятых", — подытожили в исследовании.

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