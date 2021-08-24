МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Задолженность россиян по кредитам побила трехлетний рекорд, составив 311 миллиардов рублей за шесть месяцев этого года, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные "Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). 

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Кредитные учреждения передали коллекторам для взыскания просроченную задолженность на 311 миллиардов рублей за первое полугодие. Эта сумма на 14% больше, чем была в 2020 году. 

При этом собираемость долгов улучшилась. Среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период составила 18%, сказано в исследовании НАПКА.

Самая высокая эффективность взыскания за полгода зафиксирована по обеспеченным кредитам (по автокредитам — 35% и ипотеке — 30%), а самая низкая эффективность  — в сегменте кредитных карт (6%).

 