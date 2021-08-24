МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Задолженность россиян по кредитам побила трехлетний рекорд, составив 311 миллиардов рублей за шесть месяцев этого года, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные "Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА). Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

Кредитные учреждения передали коллекторам для взыскания просроченную задолженность на 311 миллиардов рублей за первое полугодие. Эта сумма на 14% больше, чем была в 2020 году.

При этом собираемость долгов улучшилась. Среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю за указанный период составила 18%, сказано в исследовании НАПКА.

Самая высокая эффективность взыскания за полгода зафиксирована по обеспеченным кредитам (по автокредитам — 35% и ипотеке — 30%), а самая низкая эффективность — в сегменте кредитных карт (6%).