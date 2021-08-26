МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Прирост темпов кредитования российских банков за первую половину этого года стал максимальным с 2015 года, составив 6,1% в номинальном выражении, свидетельствуют результаты исследования агентства "Прайм". Эксперты ожидают снижение темпов отзыва лицензий у банков в России

По заказу АЭИ "Прайм" эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг крупнейших банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2021 года.

"Российский банковский сектор в первой половине 2021 года существенно нарастил темпы кредитования. Согласно данным Банка России, за первую половину 2021 года ссудный портфель банков вырос в номинальном выражении на 6,1%, что стало наибольшим приростом для этого временного интервала с 2015 года", — говорится в сообщении.

Причиной впечатляющей динамики в первой половине 2021 года, по мнению аналитиков, стали низкие процентные ставки из-за мягкой денежно-кредитной политики. Также высокие темпы прироста могла обеспечить активизация льготного кредитования в преддверии окончания пандемийных мер поддержки.

Эксперты указывают, что корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2021 года показало лучшие с 2015 года темпы прироста как в номинальном, так и в реальном выражениях — 7,5% и 5% соответственно.

Розничное кредитование в первом полугодии также характеризовалось очень высокими темпами прироста по меркам последних лет. Ссудный портфель физлиц за январь-июнь увеличился на 13,5%. "Таким образом темпы прироста потребительского кредитования в 2021 году не смогли преодолеть уровень кредитного бума 2012-2013 годов, однако уровни стремительного роста 2017-2019 годов были взяты достаточно легко", — выяснили аналитики.