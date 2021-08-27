МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Россияне стали чаще обращаться за крупными микроссудами, суммы которых начинаются от 30 тысяч рублей, пишет "Российская газета".

В частности, в июле текущего года 15,5% заявок от граждан на займы содержали такой запрос. Годом ранее — в июле 2020-го — 13,1%, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй.

Издание отмечает, что уже в каждой шестой заявке на микрозайм клиенты просят свыше 30 тысяч при среднем размере ссуды в 7-10 тысяч рублей.

Как отметили в беседе с изданием представители микрофинансовых компаний, это в том числе связано с увеличением частоты обращений за микрозаймами со стороны представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Микрофинансовые организации (МФО) является небольшим по объемам, но важным элементом финансовой системы. Издание поясняет, что микрофинансисты часто представлены в регионах страны, где мало банков и гражданам из-за этого сложнее получить кредит, как и малому бизнесу.