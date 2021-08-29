МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее — до 347,7 миллиарда рублей, одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Россияне нашли новый способ достучаться до банков

По данным компании, в июле российские кредитные организации выдали 1,123 миллиона потребкредитов на сумму в 347,7 миллиарда рублей. Количество кредитов за прошлый месяц снизилось на 0,2%, а их объем — более существенно, на 6%. "Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что, отчасти, может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Эксперт подчеркнул, что вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе, который для данного вида кредитования является стабильно высоким месяцем в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Скорее всего, объем потребительского кредитования, как добавил Лагуткин, может несколько вырасти вслед за ростом спроса.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на "доковидный" уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.

Однако ЦБ счел темпы роста кредитования по-прежнему слишком высокими и объявил об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам с 1 октября.