МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Риски перегрева рынка ипотеки в России снизились после изменения условий льготной программы на новостройки и ужесточения регулирования выдач кредитов на покупку жилья с низким первым взносом, говорится в материалах ЦБ.

"Ускоренный рост рынка вызывает опасения с учетом роста стоимости жилья (за второй квартал +7% на первичном рынке, +4,4% на вторичном) и умеренно высокой доли выдач высокорискованных кредитов (доля кредитов с первоначальным взносом меньше 20% и ПДН более 50% составила около 20% в выдачах второго квартала 2021 года). Сейчас риски перегрева рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы "6,5" и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа 2021 года в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 15 до 20%)", — сказано в документе.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля была повышена ставка по программе до 7% и установлен единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей.

Помимо этого, ЦБ на фоне агрессивной динамики выдач потребительских кредитов и высокого уровня долговой нагрузки населения ждет некоторого роста "плохих" долгов россиян.