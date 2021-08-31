МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Существует несколько эффективных способов снизить платеж по ипотечному кредиту как на этапе выбора программы, так и для тех, кто давно обслуживает такой кредит, причем эти способы могут быть эффективны и по-отдельности, и в комплексе, рассказала РИА Новости эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

Во-первых, по ее словам, при выборе кредита не стоит доверять банковскому специалисту, а лучше самому изучить все льготные ипотечные программы — как федеральные, так и региональные и рассмотреть возможность получения льготных условий, даже если для этого потребуется время. Во-вторых, лучше выбрать банк, с которым уже сложились "отношения" — есть зарплатный проект, вклады. В этом случае у заемщика есть шанс получить индивидуальные условия кредитования с пониженной ставкой.

Оформление страховки также повод получить более низкий процент. Однако банк нередко предлагает страховку дороже, чем непосредственно страховая компания. "В банке можно запросить перечень одобренных страховых компаний и самостоятельно выбрать оптимальный вариант. Банк не вправе настаивать только на своем "страховом" предложении", — рассказала Дайнеко. Четвертый способ – брать ипотеку на максимально возможный срок. Это увеличит общую переплату, но уменьшит ежемесячный платеж и снизит финансовые риски для заемщика. При досрочном погашении эксперт советует снижать ежемесячный платеж, а не сократить срок кредитования: в этом случае досрочно внесенная сумма уменьшит "тело" кредита.

Синить размер кредита и соответственно, выплаты по нему, поможет использование материнского капитала. Однако не стоит забывать про возникающие в этом случае обязательства: наделить долями членов семьи. По закону в течение 6 месяцев после погашения кредита необходимо выделить доли недвижимости всем членам семьи, включая детей, которые родились после покупки недвижимости.

Пятый способ актуален для того, кто уже выплачивает кредит – он может ежегодно возмещать НДФЛ. 3aкoн позволяет вернуть до 390 тысяч рублей на приобретённое жилье и на yплaчeнные по ипотеке проценты. Он также может рефинансировать кредитное обязательство: погасить кредит в одном банке с помощью более выгодного займа в другом. Выгодные условия в этом случае — это снижение процентной ставки не менее чем на 2 процентных пункта, и только в том случае, когда срок кредитования по старому договору еще велик. Россияне рассказали, сколько готовы платить за университет

Если заемщик оказался в трудной ситуации – потерял работу, оказался временно нетрудоспособным, у него резко снизились доходы – можно потребовать у банка "ипотечных каникул". Это льготный период, в течение которого заемщик может не вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Стоит помнить, что "ипотечные каникулы" предоставляются один раз не более чем на полгода, а для их получения нужны определённые условия — в частности, сумма ипотеки не более 15 миллионов рублей, ипотечное жилье — единственное.

В самой тяжелой ситуации заемщик может обратиться за реструктуризацией. Но в отличие от "ипотечных каникул", у банка есть право отказать. Условия реструктуризации для каждого заемщика могут быть индивидуальными – удлинение срока кредита, отсрочка платежей. В любом случае, это не самый выгодный инструмент и пользоваться им стоит только для разрешения сложных жизненных ситуаций, предупреждает эксперт.