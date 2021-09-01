ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Финансовое положение заемщиков Сбербанка остается стабильным, а качество кредитного портфеля продолжает улучшаться, в таких условиях необходимости в новых реструктуризациях выданных банком ссуд нет, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума. Сбербанк ожидает рекордного за много лет роста ВВП России

"Финансовое положение наших заемщиков остается стабильным. Несмотря на новую волну коронавируса, мы наблюдаем заметный рост заработных плат последние несколько месяцев", — сообщил он.

Ведяхин отметил, что в мае медианная зарплата выросла на 7,1% в годовом выражении, а в июне — на 10,6%. "Совокупный фонд оплаты труда практически вышел на те уровни, которые мы бы наблюдали, если бы не было пандемии. Это способствует снижению уровня долговой нагрузки населения", — пояснил он.

Более того, качество кредитного портфеля Сбербанка продолжает улучшаться. Так, доля просроченной задолженности на конец июля снизилась до 3,7% с 5% годом ранее. "В таких условиях в новых реструктуризациях я большого смысла не вижу", — заключил первый зампред правления банка.

По данным ЦБ, российские банки с начала пандемии реструктуризировали кредиты населения на 978 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — на 944,4 миллиарда рублей, крупного бизнеса — на 6,1 триллиона рублей.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.