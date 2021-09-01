Зампред правления Сбербанка Ведяхин: необходимости в реструктуризациях выданных банком ссуд нет
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Финансовое положение заемщиков Сбербанка остается стабильным, а качество кредитного портфеля продолжает улучшаться, в таких условиях необходимости в новых реструктуризациях выданных банком ссуд нет, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума.
"Финансовое положение наших заемщиков остается стабильным. Несмотря на новую волну коронавируса, мы наблюдаем заметный рост заработных плат последние несколько месяцев", — сообщил он.
Ведяхин отметил, что в мае медианная зарплата выросла на 7,1% в годовом выражении, а в июне — на 10,6%. "Совокупный фонд оплаты труда практически вышел на те уровни, которые мы бы наблюдали, если бы не было пандемии. Это способствует снижению уровня долговой нагрузки населения", — пояснил он.
Более того, качество кредитного портфеля Сбербанка продолжает улучшаться. Так, доля просроченной задолженности на конец июля снизилась до 3,7% с 5% годом ранее. "В таких условиях в новых реструктуризациях я большого смысла не вижу", — заключил первый зампред правления банка.
По данным ЦБ, российские банки с начала пандемии реструктуризировали кредиты населения на 978 миллиардов рублей, малого и среднего бизнеса — на 944,4 миллиарда рублей, крупного бизнеса — на 6,1 триллиона рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20210901/834569589.html