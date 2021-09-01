МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей станет вызовом для Сбер банка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова Германа Грефа в письме сотрудникам.

"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением", — подчеркнул Греф. Он также добавил, что обслуживание пенсионеров станет "вызовом для всей команды". Пенсионерам разъяснили порядок получения единовременной выплаты

"Ежедневный клиентский поток во многих отделениях Сбер банка увеличится в несколько раз", — отметил Греф. Сам процесс выплаты пенсионерам положенных 10 тысяч рублей глава Сбера назвал "самой масштабной социальной акцией", при этом выразив уверенность в том, что сотрудники кредитной организации с ней справятся.

Напомним, что с инициативой единовременной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей 22 августа выступил президент Владимир Путин. Позднее она распространилась на другие категории граждан, среди которых военнослужащие и курсанты (им полагаются выплаты в 15 тысяч). 30 августа соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. оно предполагает выделение из бюджета 433 миллиардов рублей.