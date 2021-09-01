МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объем одобренных российскими банками кредитов застройщикам по итогам июля вырос на 7,4% и составил 4,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ЦБ. Банк России сообщил о снижении рисков перегрева ипотечного рынка

"Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,46 триллиона рублей", — сказано в сообщении. Сумма текущей задолженности выросла за месяц на 19,6% — до 1,85 триллиона рублей.

Количество счетов эскроу на 1 августа текущего года составило более 528 тысячи штук. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на них, по итогам июля превысил 2,4 триллиона рублей, увеличившись за месяц на 9%.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — это так называемое проектное финансирование.