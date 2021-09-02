ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Газпромбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с правительствами Якутии и Сахалинской области, направленные на развитие социально-экономического потенциала и повышения качества жизни населения этих регионов, сообщила кредитная организация. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"Соглашением предусмотрено участие банка в реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, кредитование субъектов экономики, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Также достигнуты договоренности об организации спонсорской поддержки профессионального спортивного клуба "Сахалин", — сообщил банк.

В Якутии в фокусе будет решение таких задач, как социально-экономическое развитие республики, укрепление экономического и промышленного потенциала, реализация инвестиционных программ и проектов.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.