ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Итальянский банк "Интеза", входящий в группу Intesa Sanpaolo, считает интересными территории опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и Свободный порт Владивосток, заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

"Итальянский бизнес, в частности банк "Интеза", готов обратить внимание на следующие особенности Дальнего Востока. Во-первых, интерес представляет наличие специальных экономических режимов — это территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток", — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Фаллико, использование преимуществ таких зон должно быть понятно и доступно для иностранного бизнеса.

"Во-вторых, необходимо пользоваться географической близостью Дальнего Востока к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который является наиболее динамично развивающимся в мире", — добавил он.

При этом он отметил, что итальянской стороне нечем похвастаться в плане количества деловых связей бизнеса Италии с Дальним Востоком России.

Как сказал Фаллико, развитие связей с Дальним Востоком России открывает для итальянского бизнеса возможность обменов с бизнесом Китая и Японии из-за их географической близости.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.