ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского края, говорится в сообщении ВЭБа. Адвокат рассказал, как спасти свое жилье от мошенников

"ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ООО "ПЛК "Владивосток" на площадке Восточного экономического форума подписали основные условия финансирования проекта по строительству и эксплуатации крупнейшего современного производственно-логистического комплекса на территории Приморского края. Планируемый объем финансирования, предоставляемого кредиторами, составит около 30 миллиардов рублей. Организатором синдиката выступает ВЭБ.РФ", — сказано в сообщении.

В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской, а также универсальный причальный комплекс, позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 тысяч тонн и производить перевалку нефтепродуктов до 1 миллиона тонн в год. При этом годовой грузооборот генеральных грузов может составить до 1,6 миллиона тонн.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.