ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Попавший под санкции США "Еврофинанс Моснарбанк", вероятно, будет передан "Ростеху", решение может быть принято в этом году, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

"Я думаю, что в этом году какое-то решение примем все-таки", — сказал Моисеев. По его словам, никаких новостей по этому банку пока нет — по-прежнему остаются два варианта его реализации: передать в капитал "Ростеха" или продать менеджменту.

"Мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активом надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение", — рассказал замминистра.

Ранее он говорил, что заявку на приобретение 50% и двух акций "Еврофинанс Моснарбанка" помимо менеджмента банка подал "Ростех", и второй акционер — венесуэльская сторона — не возражала против любого варианта.

Минфин США в марте 2019 года добавил "Еврофинанс Моснарбанк" в санкционный список, обвинив его в связях с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Включение в этот список означает заморозку активов в юрисдикции США, а также запрет американским физическим и юридическим лицам на сделки или операции с этим банком. После этого ВТБ и Газпромбанк передали Росимуществу свои пакеты в банке. Еще один его акционер, с долей 49,99%, — венесуэльский Фонд национального развития (National Development Fund, Fonden JSC).

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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