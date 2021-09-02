МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Перспективы продажи пакета ВТБ в "Русгидро" до марта 2025 года есть, но активные переговоры на этот счет на данный момент не ведутся, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума. ВТБ отчитался о чистой прибыли за семь месяцев текущего года

"Я не думаю, что активные, иначе я бы знал об этом", — ответил Костин на вопрос, ведутся ли в данный момент переговоры с потенциальными покупателями пакета "Русгидро" у ВТБ.

Однако, по его мнению, перспективы продажи этого пакета есть. "Есть, конечно, перспективы. Конечно, компания развивается, мы взаимодействуем в связи с этим. Я думаю, многое будет зависеть, конечно, от геополитики, от экономического развития страны. Но мы на это нацелены, 2025 год еще не так близок", — сказал Костин в ответ на вопрос, удастся ли продать до марта 2025 года.

В марте 2017 года компания и банк подписали форвардный контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил около 13% "Русгидро". Впоследствии контракт был продлен на три года. По его условиям, если ВТБ будет продавать акции или контракт закончится, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. При этом получаемые ВТБ дивиденды идут в учет форвардной цены контракта.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт. По состоянию на 30 июня государству принадлежало 61,73% акций компании, ВТБ — 12,95%.

Кроме того, ВТБ ведет переговоры с несколькими российскими частными медицинскими сетями, рассматривая не контроль, а долевое участие в капитале, планы будут сформированы более четко до конца года, заявил Андрей Костин в кулуарах ВЭФ.

В начале августа Костин в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения частной сети клиник.

Также ВТБ фактически завершил все процедуры по вхождению в акционерный капитал "Первого канала" и рассчитывает на дивиденды, заявил Андрей Костин.

"Мы считаем, что вполне "Первый канал" может зарабатывать приличные очень деньги, платить дивиденды, чего раньше не было, и на это мы нацелены. Мы в общем-то все процедуры фактически уже завершили, поэтому сейчас в ближайшее время будет собран совет директоров. Я думаю, что мы завершим процесс вхождения в акционерный капитал", — заявил банкир.

"Все страхи, которые были у менеджмента перед этим и у нас, они сейчас как-то нивелированы, я думаю, что мы понимаем, что мы нужны друг другу", — добавил он.

В марте правительство выпустило распоряжение, согласно которому ВТБ войдет в список негосударственных акционеров "Первого канала", размер его доли в капитале составит 34,23%.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.