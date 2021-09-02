МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские банки запутались в черном списке Роскомнадзора и попросили его предоставить автоматический доступ к реестру. Об этом сообщают "Ведомости".

Об этой проблеме Роскомнадзору доложила ассоциация банков "Россия". В своем обращении она отметила, что сейчас автоматический доступ к реестру, в котором содержатся сайты с запрещенной информацией, есть только у мобильных операторов.

По этой причине банковские сотрудники вынуждены вручную проверять сайт, на котором клиент собирается совершить операцию, на предмет присутствия в списке запрещенных. В процессе необходимо ввести защитный код, что существенно замедляет работу кредитных организаций.

Помимо этого, банки жалуются на отсутствие единого реестра доменных имен с информацией об их владельцах, из-за чего невозможно проверить наличие у клиента — юридического лица зарегистрированного на него сайта в доменной зоне ru. Только при условии, что он сам не сообщит об этом.

Роскомнадзор пока не ответил на письмо и содержащееся в нем предложение наладить взаимодействие с банковским сообществом.