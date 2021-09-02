МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк ждет завершения работы по регистрации платформы для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) не позднее первой половины сентября; на первом этапе планирует выпуск и оборот на ней только собственных активов, а в конце года намерен допустить и других эмитентов, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах ВЭФ-2021. Сбербанк стал оператором системы tax free

"Мы хотим, чтобы работа по регистрации платформы для выпуска ЦФА была завершена не позднее первой половины сентября", — ответил он на вопрос, когда банк ждет регистрацию своей платформы Центробанком.

По словам Попова, банк продолжает активные консультации с регулятором о том, как должен выглядеть сам продукт и технические требования к нему. Полученные по результатам последней проверки незначительные замечания к платформе уже устранены, а обновленное ходатайство о получении регистрации направлено в Банк России.

"Пока мы планируем только выпуск и оборот собственных ЦФА банка, но уже приступили к созданию функционала по эмиссии ЦФА третьих лиц и ожидаем, что наши клиенты смогут воспользоваться этой возможностью в конце этого года", — добавил зампред правления Сбербанка.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.