МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Риски перегрева рынка ипотечного кредитования в России снизились, в том числе за счёт повышения ставки по льготной программе, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ.
Банк России в конце августа заявил, что риски перегрева рынка ипотеки в стране снизились после изменения условий льготной программы на новостройки и ужесточения регулирования выдач кредитов на покупку жилья с низким первым взносом. Правительство с 1 июля повысило ставку по программе до 7% и установил единый лимит ипотечного кредита в 3 миллиона рублей.
"Конечно, риски снизились за счёт того, что повысилась ставка — об этом Центральный банк писал, я согласен полностью — по программе льготной ипотеки. И в целом мы, конечно, видим, что рынок становится несколько более здравым, и ажиотаж, который был последние два года, прошёл", — сказал Моисеев журналистам.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/banks/20210902/834587413.html
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