МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Риски перегрева рынка ипотечного кредитования в России снизились, в том числе за счёт повышения ставки по льготной программе, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах ВЭФ. Банк России отметил замедление роста экономики

Банк России в конце августа заявил, что риски перегрева рынка ипотеки в стране снизились после изменения условий льготной программы на новостройки и ужесточения регулирования выдач кредитов на покупку жилья с низким первым взносом. Правительство с 1 июля повысило ставку по программе до 7% и установил единый лимит ипотечного кредита в 3 миллиона рублей.

"Конечно, риски снизились за счёт того, что повысилась ставка — об этом Центральный банк писал, я согласен полностью — по программе льготной ипотеки. И в целом мы, конечно, видим, что рынок становится несколько более здравым, и ажиотаж, который был последние два года, прошёл", — сказал Моисеев журналистам.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.