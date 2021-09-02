МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Сбербанк и другие финансовые организации РФ на прошлой неделе столкнулись с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Банк России рассказал, сколько похитили кибермошенники у россиян

"На прошлой неделе Сбербанк в автоматизированном режиме отразил самую мощную в мире атаку на финансовый сектор, и отразил успешно. Но нам известно, что такие атаки были сделаны и на другие финансовые структуры России. Некоторые из них, собственно говоря, имели какую-то потерю в своей работоспособности", — сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

Сбербанк информировал о случившимся правоохранительные органы. "У нас не было остановки ни на одну секунду наших сервисов. Но мощность атаки позволяет делать вывод о том, что, не имея такой защиты, как у нас, другие организации бы точно могли остановить свою работу", — добавил Кузнецов.

По его словам, банку известно, откуда происходила атака. "Часть камер на территории зарубежных государств были взломаны, несколько тысяч камер ", — сказал зампред правления Сбербанка.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.