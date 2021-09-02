МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады августа выросла до 6,17% с 6,1% во второй декаде, следует из материалов Банка России. Минфин и Банк России считают, что риски перегрева рынка ипотеки снизились

Это рекордно высокий уровень с третьей декады октября 2019 года, когда показатель составил 6,36%.

А рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, "Тинькофф банк", ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.