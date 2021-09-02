Банк России намерен проанализировать целесообразность повышения ставки
Банк России сохраняет сигнал об оценке целесообразности повышения ставки на ближайших заседаниях
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сигнал Банка России, который был дан в июле, об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях все еще актуален, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
ЦБ по итогам заседания в июле смягчил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: будет оценивать целесообразность дальнейшего ее повышения на ближайших заседаниях. Ключевая ставка в настоящее время составляет 6,5% годовых.
"Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Таков наш сигнал, и он остается релевантным", — сказал Заботкин журналистам.
https://1prime.ru/banks/20210902/834590612.html
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