МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Каждый второй житель России старается не брать кредиты чаще одного раза в год, при этом потребительские ссуды наиболее популярны у заемщиков старше 40 лет, а у более молодых граждан востребованы кредитки, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости. Доля "плохих" кредитов в России вернулась к историческому минимуму

"Потребительский кредит наличными стал самым востребованным кредитным продуктом у россиян всех возрастов. Об этом заявили 75% участников опроса, в основном люди старших поколений: "поколения Х" (40-56 лет) и "бейби-бумеры" (57-75 лет)", — выяснили аналитики, добавив, что такие заемные средства в основном тратятся на ремонт жилья или покупку автомобиля.

Вторым по популярности продуктом стала кредитная карта (21% респондентов), причем этот кредитный продукт наиболее популярен среди представителей поколения "миллениалов" (25-40 лет) и "зумеров" (10-24 года). Потребительский кредит, оформленный в магазинах и точках продаж, оказался наименее востребованным кредитным продуктом — о его наличии заявили лишь 3% опрошенных, в основном это россияне в возрасте 40-56 лет.

В целом "каждый второй участник опроса отметил, что старается не прибегать к кредитам чаще одного раза в год", сообщается в исследовании банка. При этом реже всего к заемным средствам прибегают самые молодые поколения "миллениалов" и "зумеров". Только 12% респондентов, относящихся к возрастной группе от 18 до 40 лет, обращаются в банк за кредитом.

В ходе исследования Россельхозбанка в конце августа по репрезентативной выборке были опрошены 1000 россиян в возрасте 18-75 лет по всей стране.