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2021
https://1prime.ru/banks/20210907/834619703.html
Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 16,4%
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Сбербанк в январе-августе нарастил кредиты населению на 16,4%, компаниям — на 3%, следует из отчетности Сбербанка по РСБУ. ПРАЙМ, 07.09.2021
отчетность, кредиты, сбербанк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-августе нарастил кредиты населению на 16,4%, компаниям — на 3%, следует из отчетности Сбербанка по РСБУ.