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2021-09-07T10:03:00+03:00

2021

https://1prime.ru/banks/20210907/834619703.html

Сбербанк в январе-августе нарастил кредитование населения на 16,4%

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Сбербанк в январе-августе нарастил кредиты населению на 16,4%, компаниям — на 3%, следует из отчетности Сбербанка по РСБУ. ПРАЙМ, 07.09.2021

отчетность, кредиты, сбербанк, новости, финансы, банки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60