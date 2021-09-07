Российские банки в августе выдали рекордный объем кредитов наличными
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Выдачи необеспеченных потребительских кредитов в России в августе снова обновили рекорд. Россияне за месяц взяли 647 миллиардов рублей кредитов наличными, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Frank RG.
Это на 23,1 миллиарда рублей больше апреля текущего года, когда был установлен последний рекорд. Выдача кредитов в августе к июлю выросла на 7%.
Если сравнивать к августу прошлого 2020 года, когда банки выдали 484 миллиардов рублей таких кредитов, прирост составил 33,5%.
Данные Frank RG отражают информацию 41 банка, чей суммарный портфель составляет 95% рынка розничного кредитования.
Помимо этого в августе установлен рекорд по необеспеченным кредитам — 2,1 миллиона штук (рост к июлю — 7,5%, к августу 2020 года — 33%).
Средний чек потребкредита снизился до 313 600 рублей относительно 342 100 рублей в апреле 2021 года.
Всего в августе банки выдали потребкредитов, в том числе ипотечных, на 1,22 триллиона рублей, на 4,6% больше июля и на 22% — августа прошлого года.
Таким образом, на кредиты наличными пришлось более половины всех выдач.
https://1prime.ru/banks/20210907/834623379.html