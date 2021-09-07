МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Выдачи необеспеченных потребительских кредитов в России в августе снова обновили рекорд. Россияне за месяц взяли 647 миллиардов рублей кредитов наличными, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Frank RG. Количество банковских карт у россиян выросло на 30 миллионов

Это на 23,1 миллиарда рублей больше апреля текущего года, когда был установлен последний рекорд. Выдача кредитов в августе к июлю выросла на 7%.

Если сравнивать к августу прошлого 2020 года, когда банки выдали 484 миллиардов рублей таких кредитов, прирост составил 33,5%.

Данные Frank RG отражают информацию 41 банка, чей суммарный портфель составляет 95% рынка розничного кредитования.

Помимо этого в августе установлен рекорд по необеспеченным кредитам — 2,1 миллиона штук (рост к июлю — 7,5%, к августу 2020 года — 33%).

Средний чек потребкредита снизился до 313 600 рублей относительно 342 100 рублей в апреле 2021 года.

Всего в августе банки выдали потребкредитов, в том числе ипотечных, на 1,22 триллиона рублей, на 4,6% больше июля и на 22% — августа прошлого года.

Таким образом, на кредиты наличными пришлось более половины всех выдач.