МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин не успевает погасить задолженность по кредитной карте в льготный период, выяснили аналитики Райффайзенбанка, результаты исследования которых имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне стали меньше пить водку

В ходе исследования в онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — мужчины и женщины (47% и 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.

"Льготный или грейс-период позволяет бесплатно пользоваться деньгами с кредитной карты. Если погасить задолженность в этот срок, проценты платить не нужно. Каждый десятый владелец кредитной карты не успевает погасить задолженность в льготный период. Главным образом потому, что нет возможности внести необходимую сумму в это время. Эту причину обозначили 61% опрошенных", — выяснили авторы исследования.

Еще 23% говорят, что не успевают уложиться в грейс-период — он слишком маленький. При этом 18% владельцев кредитных карт просто забывают, когда заканчивается беспроцентное время пользования деньгами банка. Последняя причина более характерна для женщин, чем для мужчин: 22% против 12% соответственно.